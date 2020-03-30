أسعار اللحوم اليوم الاثنين 30-3-2020.. كيلو المفروم بـ 130 جنيه









إستقرت أسعار اللحوم اليوم الأثنين 30-3-2020 في الأسواق ، وارتفعت في بعض الأماكن نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا بالأضافة الي إقتراب شهر رمضان والذي غالباً ماترتفع فيه أسعار اللحوم والدواجن نظراً لزيادة الطلب عليهم.





أسعار اللحوم اليوم الإثنين 30-3-2020





وصل سعر كيلو الكندوز بين 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.

وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.





وكل تلك الأسعار السابقة جاءت وفقاً لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.





كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.









وأوضح مساعد وزير التموين، أن هناك أكثر من 1200 حملة يومية على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، مضيفا أن هناك مخزون من اللحوم يكفي لأكثر من عام، مؤكدا أن هناك إقبال على اللحوم السودانية، كما تتوفر اللحوم البلدية، فضلا على أن مصر تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي من الدواجن