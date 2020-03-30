القوى العاملة: باب تسجيل العمالة غير المنتظمة تضرر بسبب كورونا (فيديو)

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه تم صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة التي كانت مسجلة لدى الوزارة بالفعل الخميس الماضي، والبالغ عددهم 120 ألف شخصا.





وأشار "سعد الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه تقرر فتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتضررت بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ بلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها حتى الآن نحو 1.3 مليون عامل.





وأوضح، أنه جاري تنقية بيانات المتقدمين، لإرسالها إلى لجنة بمجلس الوزراء لتقديم الرعاية المستحقة لهم، منوها بأنه لم يتحدد بعد آلية صرف المبلغ االمقرر، ولكن في الأغلب ستكون بمكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.





كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى أمس، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح: تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



