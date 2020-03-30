الجمعة.. عرض مسرحية "سك على بناتك" على قناة الحياة

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تعرض قناة الحياة يوم الجمعة القادمة مسرحية "سك على بناتك"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.


مسرحية "سك على بناتك" من ﺇﺧﺮاﺝ فؤاد المهندس، ﺗﺄﻟﻴﻒ لينين الرملي،بطولة فؤاد المهندس،سناء يونس،شريهان،إجلال زكي، عائشة الكيلاني،أحمد راتب.


تحكى المسرحية عن الدكتور "رأفت" الذى يواجه صعوبات فى تربية بناته الثلاثة "فوزية" و"سوسو" و"نادية"،ويحرص على تعليمهن المفاهيم الصحيحة لكثير من الأمور وتتوالى أحداث المسرحية.


وعلى صعيد آخر، تعرض قناة الحياة حاليًا مسلسل "قوت القلوب"، وهو من تأليف محمد الحناوي،إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة ماجدة زكي، سهرالصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، خالد زكي، مصطفى درويش، ديانا هشام، رانيا فريد شوقى، نورهان، فراس سعيد، وهو من إنتاج سينرجي.

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