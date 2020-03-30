تأخيرات القطارات المتوقعة على خطوط السكة الحديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وتشمل التأخيرات أولًا وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 20 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. 

كما تهيب الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

في سياق آخر شدد المهندس كامل الوزير على ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب بمحطات السكة الحديد على أعلى مستوى وان يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على انه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام وان مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى. 

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة ظهر أمس للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  لعدم تكدس الركاب. 

حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر  واطمئن على عدم التزاحم  وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب. 

وتفقد الوزير  كل  أرصفة المحطة بدءا من رصيف 1 حتى رصيف 11  وفي حواره مع احد الركاب على رصيف 8  أفاد المواطن بأنه كان قد قام بحجز في قطار  رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن. 

ثم توجه الوزير إلى قطار رقم 951 غير المكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم. 

الكلمات المفتاحية

مواعيد القطارات اليوم مواجهه كورونا فيروس كورونا حركة القطارات بوابة الفجر القطارات الفجر

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 23 ساعة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ أقل من ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

منذ 39 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 8 ساعات

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 11 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكك الحديد اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكك الحديد.. اليوم

40 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط القاهرة-الإسكندرية

"السكة الحديد": 35 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط القاهرة-الإسكندرية

السكة الحديد: 20 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط "طنطا – المنصورة"

ننشر تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكة الحديد اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

08:50 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا