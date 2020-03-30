شاهد ما كانت ستبدوا عليه ملصقات الألبومات الموسيقية إذا ما طرحت في زمن كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شركة تصميمات مقرها لوس أنجلوس باسم، "أكتيفيستا"، قامت باعادة تصميم عدد من بوسترات البومات الموسيقى الكلاسيكية على حسب ما يفرضه كورونا حاليا من اجراءات.

وطبقت هذه الشركة تعليمات العزل بين الاشخاص على بوستارت الألبومات بطريقة فنية اذ باعدت بين الفنانين الظاهرين على هذه البوسترات.



وكان من ضمن البوسترات التي اعيد تشكيلها، ألبوم غنائي لفريق الخماسي جاكسون، الذي يأتي ضمنهم مايكل جاكسون، والالبوم الغنائي الشهير لفريق beatles.



في ظل تفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم وتوجيه النصح للمليارات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي فيما بينهم، استغلت احدى شركات التصميمات الأمريكية هذا الأمر لإعادة تشكيل التاريخ.