دانيال داي كيم يظهر للمرة الأولى خارج منزله بعد شفائه من كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


ظهر النجم دنيال داي كيم للمرة الأولى خارج منزله منذ اعلان اصابته ثم شفائه من فيروس كورونا المستجد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لدنيال خلال تجوله بشوارع مدينة Oahu بولاية هاواي الأمريكية الساحلية، وكان برفقته واحدة من صديقاته.

وسبق أن تحدث النجم دانيال داي كيم لمتابعيه على منصة التواصل الاجتماعي أنستجرام، ليعلن شفائه من فيروس كورونا بعد ايام قليلة من اصابته بالفيروس وتشخيصه بشكل اجابي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دانيال قام بنشر مقطع فيديو، تحدث من خلاله عن تجربته العلاجية التي استعان خلالها بخبير علاجي خاص به.

ووصفت الصحيفة ما تلقاه دانيال للشفاء كوكتيل من الأدوية تضمن مجموعة من الادوية المستخدمة في علاج امراض اخرى منها المضاد الحيوي لعلاج الملاريا.

وعول كيم على هذا علاج الملاريا تحديدا، بقوله أنه ساهم بشكل كبير في تخلصه من الفيروس وعودة تشخصيه بالسلب من جديد.

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