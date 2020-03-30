جيمس مكفوي ينضم لقائمة المتبرعين لمحاربة فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم جيمس مكفوي عن انضمامه لقائمة المتبرعين من نجوم ونجمات هوليوود لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد ببريطانيا والعالم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مكفوي تقدم بتبرع مادي 275 ألف جنيه استرليني لصالح الجهاز الطبي الرسمي البريطاني NHS، لمحاربة الفيروس.

وستخصص تبرعات جيمس في شراء اجهزة طبية لمساعدة المستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني من عجز في امدادات أجهزة التنفس الصناعي.

وقبل جيمس مكفوي، سبق وأعلن العديد من نجوم هوليوود بتبرعهم لصالح محاربة فيروس كورونا، كان من ليام بين وأنجلينا جولي وريهانا.

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