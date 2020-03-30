نيمار يلتزم بالحجر المنزلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:14 ص
نيمار
نيمار
وكالات
صرح المستشار الإعلامي، للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي عاد إلى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد، أن الاخير يحترم قواعد الحجر المنزلي، وذلك بعد أن أثارت صورة له يحيط به عدد من الاشخاص انتقادات واسعة.

قال مستشاره في بيان: "لا يستقبل نيمار أحداً" مشيراً إلى أنه يمارس الحجر الصحي في منزل معزول تماماً مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.

وانتشرت صورة لنيمار إلى جانب أشخاص عدة إلى جانبه عبر حسابه على إنستغرام الخميس الماضي، وهو يمارس رياضة الكرة الطائرة، ما آثار انتقادات واسعة في البرازيل.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو مقالاً بعنوان "ناي عزل جدلي".

واضاف البيان الصادر عن مستشار اللاعب: "الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار إلى جانب أشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا إلى البرازيل".

واختم البيان: "سيستمر نيمار بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الإصابات، والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا، وهو ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الإنسانية، والعودة إلى نشاطه الاحترافي بعد ذلك".

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نيمار فيروس كورونا الفجر

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