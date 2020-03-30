تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الاثنين، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1524.

 

وأشار  المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" في تايلاند تاويسين ويسانويوتين، إلى أن عدد الإصابات سيواصل الارتفاع على الأرجح، وإن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

 

وأضاف تاويسين فيسانويوثين: "أصيب 20 مريضا جديدا من مرضى سابقين، وأصيب 10 آخرون في الخارج، 92 حالة قيد التحقيق حاليا، ويجري الكشف عن سلسلة العدوى"، مشيرًا إلى أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة في الأيام الأخيرة تعود إلى عاملين: أولًا، تحسن القدرات التشخيصية في محافظات تايلاند، وثانيا، تحول وزارة الصحة في البلاد إلى إجراء جديد لفحص فيروس "كورونا".

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

 

وقد أعلنت السلطات التايلاندية، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في البلاد، بعد تسجيل 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا 19" ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

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