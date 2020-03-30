سعر الذهب اليوم الاثنين 30-3-2020.. شبح التراجع يطارد المعدن الأصفر

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الاثنين30-3-2020 وذلك بعد انخفاضه خلال التعاملات المسائية أمس بنحو من 3 الي 5 جنيهات علي الجرام الواحد لكل الأعيرة ، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة السابقةارتفاعا بشكل كبير بعد إنتشار فيروس كورونا في مصر ، حيث اتجه جميع المستثمرين الي شراء الذهب والذي  يعتبر دائما الإستثمار الأمن في ظل الأزمات .


أسعار الذهب في محلات الصاغة 

جرام الذهب عيار 24 سعر 801 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 701  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 601 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,608 جنيهًا

سعر الذهب العالمي 

تراجعت أسعار الذهب عالميا إذ طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة وأبقت على التدافع صوب السيولة بين المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1600.22 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1% في وقت سابق من الجلسة.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس، "لا توجد قصة نمو إيجابي هنا لحين استئناف الشركات لعملها، وقد يشهد ذلك تراجعا لجميع تلك الأصول، والتي استفادت من إعلان التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بما في ذلك الذهب مجددا".



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