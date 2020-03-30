انتهاء تصوير مسلسل "حب عمرى" في هذا الموعد

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يقوم الفنان هيثم شاكر حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "حب عمري"، وذلك بعد فترة من التوقف لتغيير الديكورات والحصول على بعض التصريحات،وذلك مع الالتزام بارشادات وتعليمات وزارة الصحة لمنع اصابتهم بفيروس كورونا، كما قرر المخرج عبد العزيز حشاد التصوير بشكل مكثف فى الأيام المقبلة للانتهاء من العمل في الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل.


وانتهى أبطال المسلسل من تصوير 65 % من أحداثه، ويتبقى 3 أسابيع تصوير فقط، للانتهاء من آخر مشاهد المسلسل المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.


مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، أحمد كرارة، منة فضالي، أمانى كمال، سامح الصريطي، ديانا هشام، حنان سليمان، تامر فرج، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل "حب عمرى" يعد البطولة الدرامية الأولى لهيثم شاكر بعدما شارك في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق في شهر رمضان 2018.

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