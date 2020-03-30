تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4347، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".

وسجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 حالة، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس؛ حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح أمس السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.