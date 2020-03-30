"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي





وعلقت "إيناس" على الصورة قائلة: " وقت و شكة دبوس و نوم متواصل و راحة في غرفة و ابعد و افصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة و استمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي





وأضافت: "الحلو بيعدي و الوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه و عدينا وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها و اهي مشيت و دلوقتي بنفتكرها و بنضحك عليها".





جدير بالذكر أن وزارة الصحة أرسلت سيارة إسعاف للمطربة إيناس عز الدين لنقلها لمستشفى حميات إمبابة بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





نشرت الفنانة إيناس عز الدين، صورة لها من داخل الحجر الصحي، ظهرت فيها معلق بيدها المحاليل الطبية، بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.