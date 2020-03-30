جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) الترم الثاني 2020

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) الترم الثاني 2020

أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، وعن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، في ظل تفشي فيروس كورونا والظروف التي تمر بها البلاد.

ويبحث الطلاب من الصف الأول الثانوي عن جدول امتحانات أولى ثانوي وهذا بعد اعتماده رسميا من الوزارة دور مايو 2020.

ولسهولة لحصول على جدول امتحانات أولى ثانوي للعام الجاري، قدمت بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لموطنيها وهي الكشف عن الجدول الذي أقرته الوزارة بالأمس، لسهولة الحصول عليه من جانب الطلاب في أولى ثانوي للاستعداد للامتحانات .

وننشر لكم جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي من الفترة 29 أبريل حتى 20 مايو 2020.

على الطلاب المكوث في منازلهم على التابلت أثناء فترة الإمتحان المقررة من في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات حول المواد التي تم دراستها حتى يوم 15 مارس، وفقًا لجدول الامتحانات أسفل المقالة.

وعن "كلمة السر، للطلاب واسم المستخدم الخاص بهم، سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، بينما ستعقد الوزارة في الخامس من أبريل لعام 2020 اختبار لطلبة الصف الأول الثانوي في المنزل للتدريب على اختبارات نهاية العام.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) الترم الثاني 2020
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) الترم الثاني 2020

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