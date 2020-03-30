جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) الترم الثاني 2020





أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، وعن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، في ظل تفشي فيروس كورونا والظروف التي تمر بها البلاد.





ويبحث الطلاب من الصف الأول الثانوي عن جدول امتحانات أولى ثانوي وهذا بعد اعتماده رسميا من الوزارة دور مايو 2020.





ولسهولة لحصول على جدول امتحانات أولى ثانوي للعام الجاري، قدمت بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لموطنيها وهي الكشف عن الجدول الذي أقرته الوزارة بالأمس، لسهولة الحصول عليه من جانب الطلاب في أولى ثانوي للاستعداد للامتحانات .



