جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (ثانية ثانوي) دور مايو 2020

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (ثانية ثانوي) الترم الثاني 2020





أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020، وعن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، في ظل تفشي فيروس كورونا والظروف التي تمر بها البلاد، ننشره لكم في السطور التالية:





ويبحث الطلاب من الصف الثاني الثانوي عن جدول امتحانات ثانية ثانوي وهذا بعد اعتماده رسميا من الوزارة دور مايو 2020.





ولسهولة لحصول على جدول امتحانات الثاني الثانوي للعام الجاري، قدمت بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لموطنيها وهي الكشف عن الجدول الذي أقرته الوزارة بالأمس، لسهولة الحصول عليه من جانب الطلاب في ثانية ثانوي للاستعداد للامتحانات .





وننشر لكم جدول امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من الفترة 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.





على الطلاب المكوث في منازلهم على التابلت أثناء فترة الإمتحان المقررة من في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات حول المواد التي تم دراستها حتى يوم 15 مارس، وفقًا لجدول الامتحانات أسفل المقالة.





وعن "كلمة السر، للطلاب واسم المستخدم الخاص بهم، سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، بينما ستعقد الوزارة في الخامس من أبريل لعام 2020 اختبار لطلبة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي في المنزل للتدريب على اختبارات نهاية العام.