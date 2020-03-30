نجم توتنهام على رادار برشلونة

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:46 ص
فيرتونجين
فيرتونجين
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية اليوم الحد عن اهتمام برشلونة للحصول على خدمات مدافع توتنهام هوتسبر يان فيرتونجين في الانتقالات الصيفية المقبلة.

سينتهي عقد  فيرتونجين اللاعب صاحب الـ 32 عامًا الحالي مع توتنهام في 30 يونيو ، ويعتقد أنه من الصعب سيترك جوزبه مورينيو في جعله انتقال حر.

كشف فيرتونجين مؤخرًا أنه كان يزن "إيجابيات وسلبيات" البقاء في استاد توتنهام هوتسبر بينما يستمر عقده في الانخفاض.

وفقًا لصحيفة سبورت ، كان برشلونة دائمًا يحب "المدافع متعدد الاستخدامات ، الذي يمكن أن يكون" خيارًا رائعًا "لفريق كيكي سيتين قبل موسم2020-21.

على الرغم من عدم اليقين المحيط بمستقبله ، إلا أن فيرتونجين لا يزال يظهر في 26 مناسبة لتوتنهام خلال الموسم الحالي ، حيث ساهم في تحقيق هدفين وصنع هدف في الدوري.


يذكر أيضا أن النجم البلجيكي فيرتونجين على رادار إنتر ميلان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة



الكلمات المفتاحية

فيرتونجين توتنهام برشلونة الفجر

أخبار تهمك

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعة و 6 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تقارير إنجليزية.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى توتنهام

مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

أهم أخبار ريال مدريد اليوم 29 يناير 2020 - نشرة الفريق الملكي 4 جمادى الآخر 1441 هجرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا