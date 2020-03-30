نجم توتنهام على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الحد عن اهتمام برشلونة للحصول على خدمات مدافع توتنهام هوتسبر يان فيرتونجين في الانتقالات الصيفية المقبلة.





سينتهي عقد فيرتونجين اللاعب صاحب الـ 32 عامًا الحالي مع توتنهام في 30 يونيو ، ويعتقد أنه من الصعب سيترك جوزبه مورينيو في جعله انتقال حر.





كشف فيرتونجين مؤخرًا أنه كان يزن "إيجابيات وسلبيات" البقاء في استاد توتنهام هوتسبر بينما يستمر عقده في الانخفاض.





وفقًا لصحيفة سبورت ، كان برشلونة دائمًا يحب "المدافع متعدد الاستخدامات ، الذي يمكن أن يكون" خيارًا رائعًا "لفريق كيكي سيتين قبل موسم2020-21.





على الرغم من عدم اليقين المحيط بمستقبله ، إلا أن فيرتونجين لا يزال يظهر في 26 مناسبة لتوتنهام خلال الموسم الحالي ، حيث ساهم في تحقيق هدفين وصنع هدف في الدوري.









يذكر أيضا أن النجم البلجيكي فيرتونجين على رادار إنتر ميلان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة











