المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الاثنين، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 516، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، في وقت سابق، تسجيل حالة وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وبذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 25، والإصابات إلى 390 إصابة.

وقالت السلطات المغربية، إنها ستنفق ملياري درهم مبدئياً؛ لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333 حالة".

وأضافت: إنها "ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازاً للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى".

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 654 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 139 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.