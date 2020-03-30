أسعار بلح رمضان في الأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار بلح رمضان في الأسواق الجملة والتجزئة خلال تعاملات اليوم الاثنين 30– 3 – 2020، ويبلغ عدد أصناف بلح رمضان في السوق نحو 14 صنفا وجاتء أسعارهم على النحو التالي:


وسجل البلح الرطب 5 جنيهات للكيلو، وبلح شامية حيث يتراوح سعره بين 15 – 17 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 6 – 18 جنيها، وابريمى 12 – 24 جنيها.


واستقر سعر بلح ابيض غزال بين 13 – 23 جنيها، وبلح عينات بين 13 - 23 جنيها، وسجل بلح البان حيث سجل 13 – 23 جنيها، واستقر بلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيها.


وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيها وسجل الاسوانى الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيها، ثم سكوتى ليسجل 14-24 جنيها، وسجل بلح جنديلة 15-25 واخيرا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرا 20-30 جنيها للكيلو.

 

 



 

الكلمات المفتاحية

الاقتصاد اسعار بلح رمضان اليوم اسعار البلخ الان اسعار البلح اليوم اسعار البلح الان اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعة و 8 دقيقة

أبو الغار يكشف سبب انخفاض معدل الإصابة بالكورونا بين المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

وصف صادم من ترامب لوفاة 200 ألف أمريكي بسبب كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 9 ساعات

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار البلح اليوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية

أسعار البلح اليوم الأحد 2019-5-12 في محافظة الشرقية

أسعار البلح اليوم الأحد 2019-5-12 في محافظة دمياط

أسعار البلح اليوم الأربعاء 2019-5-15 في محافظة السويس

أسعار البلح اليوم الأربعاء 2019-5-15 في سيناء

أسعار البلح اليوم الأربعاء 2019-5-15 في محافظة دمياط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

08:30 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا