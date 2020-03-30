أسعار بلح رمضان في الأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020





استقرت أسعار بلح رمضان في الأسواق الجملة والتجزئة خلال تعاملات اليوم الاثنين 30– 3 – 2020، ويبلغ عدد أصناف بلح رمضان في السوق نحو 14 صنفا وجاتء أسعارهم على النحو التالي:









وسجل البلح الرطب 5 جنيهات للكيلو، وبلح شامية حيث يتراوح سعره بين 15 – 17 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 6 – 18 جنيها، وابريمى 12 – 24 جنيها.









واستقر سعر بلح ابيض غزال بين 13 – 23 جنيها، وبلح عينات بين 13 - 23 جنيها، وسجل بلح البان حيث سجل 13 – 23 جنيها، واستقر بلح وردة تراوح سعره 15-25 جنيها.









وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيها وسجل الاسوانى الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيها، ثم سكوتى ليسجل 14-24 جنيها، وسجل بلح جنديلة 15-25 واخيرا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرا 20-30 جنيها للكيلو.























