وكيل نقل البرلمان: 500 جنيه غير كافية لإنقاذ العمالة غير المنتظمة

أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن تأثير فيروس كورونا المستجد، لا يتوقف فقط عند الإصابة البشرية المباشرة وسرعة انتشاره، بل إن تأثيره يمتد إلى الظروف المعيشية، ويظهر هذا واضحا في فئة العمالة غير المنتظمة، إذ تعيش فترة صعبة استثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وهو ما أثر على حياة ومصدر رزق تلك الفئة التي ليس لها تأمين وضمان لاستمرار قوت يومها.





وأوضح زين الدين في بيان اليوم الاثنين: أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة المصرية عدة خطوات لمحاولة دعمها، أبرزها قرار بصرف منحة قدرها 500 جنيه، إلا أن هذا الإجراء غير كافي، كما أن تطبيق ذلك يقابله مشكلة عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العمال، فهناك تضاربا بشأن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر، لكن حسب وزير القوى العاملة يبلغ عددها نحو ٣٠٠ ألف عاملا، وتم تسجيل نحو مليونا و200 ألف مؤخرًا.



