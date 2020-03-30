برلماني: التكالب على المستلزمات الطبية يسمح باستغلال الأزمة

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أكد خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن الأيام الماضية شهدت زيادة في إقبال المواطنين على شراء المنظفات التى تقلل من أعداد الجراثيم والشوائب وخطر انتشار العدوى، وأيضًا على المطهرات التى يستخدم في خاماتها مواد كيميائية بهدف قتل الجراثيم، فضلًا عن أدوات التعقيم التى تعمل على الوصول إلى مستوى آمن في الحماية من الجراثيم، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها بشكل غير مسبوق ومتوقع، وبأضعاف مضاعفة عن أسعارها في الأيام المعتادة.



وأوضح مشهور في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم سحب كميات كبيرة من الأدوية من الصيدليات بزعم أنها تحمي من الكورونا، مؤكدا أن الذعر وتخزين هذه الأدوية لا نفع له ولا يحمي بشيء أصحابه، مطالبا المواطنين برد هذه الأدوية إلى الصيدليات، لأن اختفاءها يؤثر على صحة بعض المرضى، مطالبا وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الصيدليات ومحلات المستحضرات الطبية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين حتى لايتم استغلال الأزمة في رفع الأسعار على المواطنين.



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

