الآثار: تمديد غلق المتاحف والأماكن السياحية واستمرار التطهير

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استمرار غلق المتاحف والمواقع الآثرية في مصر أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، لافته إلى تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٠.





وأكد الوزرا في بيان اليوم الاثنين: أن القرار جاء ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، لافته أنه خلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الآثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الآثرية والمطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج.





كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.



