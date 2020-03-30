الآثار: تمديد غلق المتاحف والأماكن السياحية واستمرار التطهير

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استمرار غلق المتاحف والمواقع الآثرية في مصر أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، لافته إلى تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٠.

وأكد الوزرا في بيان اليوم الاثنين: أن القرار جاء ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، لافته أنه خلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الآثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الآثرية والمطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج.

كما قامت بتعليق جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.


كانت وزارة السياحة والآثار قد بدأت في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وأعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، و منطقة آثار مطروح، و المواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم. 

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الأثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة ومنطقة آثار كوم الناضورة.

وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفي بالبهنسا.

والجدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان. 

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت اعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

الكلمات المفتاحية

لوقاية من فيروس كورونا فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السياحة الآثار

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ ساعة و 20 دقيقة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

الحكم على كاظم الساهر بسداد 44 ألف دولار

منذ أقل من نصف ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

مناطق أثرية وسياحية تخضع لإجراءات التعقيم.. تعرف على التفاصيل

شاهد.. بدء عمليات التعقيم والتطهير لمتاحف الجمهورية

متحف النسيج يبدأ حملة "اعرف تاريخ من البيت" عبر الفيس بوك

بدء إجراءات التعقيم والتطهير في متحف قصر المنيل

تعقيم وتطهير 10 متاحف أثرية ضد كورونا

المتحف الإسلامي يطلق مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا