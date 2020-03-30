6 معلومات عن أول ظاهرة فلكية في 2020.. هل تظهر بمصر؟

يبدو أن العالم سيكون على موعد مع أول ظاهرة فلكية خلال 2020، هذه السنة التي شهدت عدة أحداث مختلفة على مستوى كافة البلدان، جعلت الجميع على أتم الاستعداد أن يشهد بها أي ظاهرة.





والظاهرة الفلكية التي يشهدها العالم هي الكسوف التي سيظهر بشكل حلقي في عدة مناطق بالعالم وجزئي بمناطق آخرى.

يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض، لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لايصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، قد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية، وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.





أما الجزئي فيحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، كما أن نسبة الكسوف الجزئي تزداد عند الاقتراب من منطقة "مسار" الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن الظاهرة الفلكية المنتظرة في السطور الأتية:





- هو أول كسوف شمسي بـ2020 تشهده عددًا من الدول في 21 يونيه 2020.





- يُشاهد جزئيًا في جنوب شرق أورويا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق أسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – أندونيسيا – ميكرونيزيا – المحيط الباسفيكي – المحيط الهادي.

- يُرى حلقيًا في الكونغو – جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان – الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عمان.

- يغطى الكسوف الحلقي مساحة 21 كيلو مترًا، ويستغرق مدة قدرها 38 ثانية، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطى قرص القمر حوالي 99% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و8 أربعين دقيقة تقريبًا.



