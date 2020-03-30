حل غريب لعودة الدوري الإنجليزي

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:39 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
الفجر الرياضي

يستهدف الاتحاد الإنجليزي عودة مسابقة الدوري الإنجليزي بأي شكل والمتوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك تجنبًا لخسائر الأندية.

 

ذكرت صحيفة "ذا صن" أنه ربما يُمنع نجوم البريميير ليج من العودة إلى منازلهم، وإجبارهم على العيش معًا من أجل عودة كرة القدم من جديد في يونيو المقبل.

 

ويهدف هذا الاقتراح المثالي إلى عيش جميع لاعبي البريميير ليج في أماكن مختلفة معًا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة، لمنع تفشي الفيروس.

 

ولن يمثل ذلك الحل، مشكلة بالنسبة للاعبين الذين سبق وأن شاركوا في البطولات الدولية من قبل، والذين اعتادوا على العيش معًا في فندق واحد ولا يرحلوا منه سوى للتدريبات أو خوض المباريات.

 

ومن المتوقع أن يطبق هذا الحل لمدة 6 أسابيع، لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 يوليو المقبل.

 

 

 

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كورونا فيروس كورونا الدوري الانجليزي الاتحاد الانجليزي

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