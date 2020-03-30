بسبب كورونا.. إنذار لمحافظ القاهرة لنقل أسواق العتبة والتونسي

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:43 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
هدير حمزة
أرسل أيمن محفوظ المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنذارا رسميا على يد محضر، إلي محافظ القاهرة لنقل الأسواق العشوائية مثل العتبة والتونسي، تطبيقا لجهود الدولة لمكافحة فيرس كرونا.

وقال محفوظ في بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق تلك الأسواق مؤقتا، مطالبا بغلقها تماما ونقلها إلي خارج المحافظة بالمدن الجديدة، متابعا: أنه يستند علي القانون الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنه 1979، وأن يد الدولة القوية قادرة علي فعل ذلك، وتكلفة نقل الأسواق والورش العشوائية اقل بكثير مما قد تسببه تلك الأسواق من أضرار تحيط بالشعب المصري، من زحام وتكدس وتفشي الأوبئة والضغط علي البنية التحتية للقاهرة".

واستكمل: "خطوه نحو عودة العاصمة لمظهرها الحضاري، وللمحافظ سلطات إصدار هذا القرار حيث أن المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية، وهو المنفذ لسياسات الدولة ويكفل النواحي الأمنية وحماية الأخلاق والقيم في ضوء اللوائح والقوانين ويجوز له اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العامة والخاصة بقرارات بالطريق الإداري بصفته الرئيس الأعلى لكل العمال المدنيين بالمحافظة".

واختتم محفوظ إنذاره المرسل بخطاب موصي بإشعار الوصول، مطالبا محافظ القاهرة بإصدار قرار بنقل كافه الأسواق العشوائية والورش للمدن الجديدة ويكون ذلك نواة لنقل كافه الأسواق العشوائية لكافه المحافظات.

اقرأ أيضا

إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة

أرسل محمد حامد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لوزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، إنذارًا على يد محضر برقم 6233 لسنة 2020 محكمة قصر النيل الجزئية، يطالب بسرعة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، حتى إجراء انتخابات التجديد النصفي.

كما طالب ببطلان رئاسة محمد علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، لانتهاء مدته القانونية وإنهاء تعامله مع الجهات الأخرى المبنية على هذا المنصب.

وقال "حامد" في إنذاره: إن النقابة أرسلت له دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة في الزمالك، وبإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في يوم الجمعة 20 مارس الجاري، وعندما توجه لمقر النقابة العامة لاتحاد الكُتاب؛ للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين، فوجىء بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات من دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك.

وأوضح أن الأمر حدا بالطالب، بالتوجه في اليوم ذاته إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم، وإن هذا الإلغاء، مخالف للقانون كونه غير مختص بإلغاء الانتخابات أو إرجاءها لأجل مسمى أو غير مسمى.

حيث أن إلغاء إجراء الانتخابات أو إرجائها هو من اختصاص المستشار رئيس اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب.

وتابع أن المنذر إليهما قد أساء استخدام السلطة، وانحرف بها وانفرد هو وباقي أعضاء مجلس الإدارة التي زالت عضويتهم بقوة القانون واللذين ستجري الانتخابات بشأنهم سواء باستبعادهم وحلول آخرين مكانهم أو استمرارهم، بأن قاموا في فترة الريبة قبل الانتخابات مباشرة بإلغاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، من دون سند قانوني وأصبح استمرارهم في مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب منعدم لانتهاء مدتهم القانونية في مارس2020.

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة فيروس كورونا سوق العتبة سوق التونسي خالد عبدالعال بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الحكم على كاظم الساهر بسداد 44 ألف دولار

منذ أقل من نصف ساعة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نتائج انتخابات التجديد النصفي في 9 أفرع لـ"اتحاد كتاب مصر" (صور)

نقيب الصحفيين: الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل

الأحد.. 'الصحفيين' تحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد

عاجل.. ضياء رشوان يعلن ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

"الصيادلة" ترد على الحارس القضائي: الانتخابات في موعدها (صورة)

بعد إصداره قرارًا بوقف الانتخابات.. "الصيادلة" تحذر من التعامل مع الحارس القضائي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا