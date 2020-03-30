بسبب كورونا.. إنذار لمحافظ القاهرة لنقل أسواق العتبة والتونسي

أرسل أيمن محفوظ المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنذارا رسميا على يد محضر، إلي محافظ القاهرة لنقل الأسواق العشوائية مثل العتبة والتونسي، تطبيقا لجهود الدولة لمكافحة فيرس كرونا.





وقال محفوظ في بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق تلك الأسواق مؤقتا، مطالبا بغلقها تماما ونقلها إلي خارج المحافظة بالمدن الجديدة، متابعا: أنه يستند علي القانون الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنه 1979، وأن يد الدولة القوية قادرة علي فعل ذلك، وتكلفة نقل الأسواق والورش العشوائية اقل بكثير مما قد تسببه تلك الأسواق من أضرار تحيط بالشعب المصري، من زحام وتكدس وتفشي الأوبئة والضغط علي البنية التحتية للقاهرة".





واستكمل: "خطوه نحو عودة العاصمة لمظهرها الحضاري، وللمحافظ سلطات إصدار هذا القرار حيث أن المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية، وهو المنفذ لسياسات الدولة ويكفل النواحي الأمنية وحماية الأخلاق والقيم في ضوء اللوائح والقوانين ويجوز له اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العامة والخاصة بقرارات بالطريق الإداري بصفته الرئيس الأعلى لكل العمال المدنيين بالمحافظة".





واختتم محفوظ إنذاره المرسل بخطاب موصي بإشعار الوصول، مطالبا محافظ القاهرة بإصدار قرار بنقل كافه الأسواق العشوائية والورش للمدن الجديدة ويكون ذلك نواة لنقل كافه الأسواق العشوائية لكافه المحافظات.





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إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة





أرسل محمد حامد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لوزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، إنذارًا على يد محضر برقم 6233 لسنة 2020 محكمة قصر النيل الجزئية، يطالب بسرعة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، حتى إجراء انتخابات التجديد النصفي.





كما طالب ببطلان رئاسة محمد علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، لانتهاء مدته القانونية وإنهاء تعامله مع الجهات الأخرى المبنية على هذا المنصب.





وقال "حامد" في إنذاره: إن النقابة أرسلت له دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة في الزمالك، وبإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في يوم الجمعة 20 مارس الجاري، وعندما توجه لمقر النقابة العامة لاتحاد الكُتاب؛ للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين، فوجىء بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات من دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك.





وأوضح أن الأمر حدا بالطالب، بالتوجه في اليوم ذاته إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم، وإن هذا الإلغاء، مخالف للقانون كونه غير مختص بإلغاء الانتخابات أو إرجاءها لأجل مسمى أو غير مسمى.





حيث أن إلغاء إجراء الانتخابات أو إرجائها هو من اختصاص المستشار رئيس اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب.





وتابع أن المنذر إليهما قد أساء استخدام السلطة، وانحرف بها وانفرد هو وباقي أعضاء مجلس الإدارة التي زالت عضويتهم بقوة القانون واللذين ستجري الانتخابات بشأنهم سواء باستبعادهم وحلول آخرين مكانهم أو استمرارهم، بأن قاموا في فترة الريبة قبل الانتخابات مباشرة بإلغاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، من دون سند قانوني وأصبح استمرارهم في مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب منعدم لانتهاء مدتهم القانونية في مارس2020.



