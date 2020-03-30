رئيس جامعة حلوان يشيد بقرار السيسي بزيادة بدل المهن الطبية

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:44 ص
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
أية حمروشي
أشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وأعرب الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية عن سعادتهم وتقديرهم لهذا القرار الإنساني الذي يعبر عن تقدير الرئيس لجهود العاملين في المهن الطبية والتضحيات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو مايسهم في دعم أصحاب المهن الطبية ماديًا ومعنويًا.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الأطباء في مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويعملون بكفاءة ويبذلون جهود شاقة بتفان غير مسبوق في عملهم، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبي.

ودعا رئيس جامعة حلوان كافة العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة حلوان وعلي مستوي الجمهورية إلي مواصلة العمل والجهد لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد للعبور بالوطن للمستقبل وإستمرار رسالتهم الانسانية السامية لخدمة المواطنين علي أعلي مستوي، في ظل دعم الدولة وسعيها لتقديم كافة سبل المساعدة والتأمين لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة واحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مصابين كورونا فيروس كورونا بوابة لفجر بدل المهن الطبية الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 12 ساعة

الحكم على كاظم الساهر بسداد 44 ألف دولار

منذ أقل من نصف ساعة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

عاجل.. الحكومة تعلن مد فترة تأجيل الدراسة 15 يوما

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

خبر سار.. مكافآت مالية للعاملين فى جامعة حلوان

نقيب التمريض لـ الممرضات: "أجركن عند ربنا لا يقدر بملايين"

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا