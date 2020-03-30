رئيس جامعة حلوان يشيد بقرار السيسي بزيادة بدل المهن الطبية

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أشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.



وأعرب الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية عن سعادتهم وتقديرهم لهذا القرار الإنساني الذي يعبر عن تقدير الرئيس لجهود العاملين في المهن الطبية والتضحيات التي يقدمونها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو مايسهم في دعم أصحاب المهن الطبية ماديًا ومعنويًا.



وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الأطباء في مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويعملون بكفاءة ويبذلون جهود شاقة بتفان غير مسبوق في عملهم، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبي.



ودعا رئيس جامعة حلوان كافة العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة حلوان وعلي مستوي الجمهورية إلي مواصلة العمل والجهد لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد للعبور بالوطن للمستقبل وإستمرار رسالتهم الانسانية السامية لخدمة المواطنين علي أعلي مستوي، في ظل دعم الدولة وسعيها لتقديم كافة سبل المساعدة والتأمين لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة واحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.