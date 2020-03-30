في ذكرى رحيله.. بماذا أوصى عبدالحليم حافظ الفنانة سميرة سعيد؟

يحل اليوم الثلاثين من شهر مارس ذكرى رحيل العندليب عبدالحليم حافظ، رحل وترك لمحبيه إرثا فنيا من الأغاني التى يتغنى بيها الكبار والصغار.





وبمناسبة هذه الذكرى، قالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إنها كانت في بدايتها الفنية، في الأداء الصوتي، مثلها مثل كل المتسابقين في برنامج The Voice، من حيث زيادة الحُليات وطلوع ونزول السلالم الموسيقية.



