في ذكرى رحيله.. بماذا أوصى عبدالحليم حافظ الفنانة سميرة سعيد؟

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى
يحل اليوم الثلاثين من شهر مارس ذكرى رحيل العندليب عبدالحليم حافظ، رحل وترك لمحبيه إرثا فنيا من الأغاني التى يتغنى بيها الكبار والصغار.

وبمناسبة هذه الذكرى، قالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إنها كانت في بدايتها الفنية، في الأداء الصوتي، مثلها مثل كل المتسابقين في برنامج The Voice، من حيث زيادة الحُليات وطلوع ونزول السلالم الموسيقية.

وأضافت خلال كواليس برنامج The Voice، أن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وجه لها نصيحة قال فيها: "الجملة اللحنية الملحن عملها ببساطة غنيها ببساطة”، مؤكدة أنها اتبعت هذه القاعدة طوال حياتها الفنية.

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