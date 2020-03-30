أكثر من 7 وفيات و 128 إصابة جديدة بفيروس كورنا في الفلبين

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن السلطات الصحية في الفلبين، سجلت أكثر من 7 وفيات و 128 إصابة جديدة بفيروس كورنا.

 

وقد أعلنت السلطات الفلبينية، في وقت سابق، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، مما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته.

 

وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، إنه سيخضع إلى الحجر الصحي المنزلي، الجمعة، بعد أن كان في اجتماعين أخيرين مع الجنرال فيليمون سانتوس جونيور، الذي كشف عن إصابته بالفيروس. وقال الاثنان إنهما في حالة جيدة.

 

وعقد لورينزانا وسانتوس اجتماعات في الأسابيع الأخيرة مع الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي قال مساعدوه إن نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها قبل أسبوعين جاءت سلبية.

 

وقد صدرت أوامر لمعظم حرس النخبة الخاص بدوتيرتي بالذهاب إلى الحجر الصحي، في مجمع قصر مالاكانانغ الرئاسي.

 

وذهب لورينزانا وغيره من كبار المسؤولين الذين يقودون مجموعة مشتركة بين الوكالات، تفرض حظرا على منطقة لوزون الشمالية في الفلبين، إلى الحجر الصحي المنزلي بعد تعرضهم للعدوى.

 

من جانبها، أوضحت وزيرة السياحة برناديت رومولو بويات، أن المجموعة تواصل عقد اجتماعات عبر الإنترنت كإجراء وقائي.

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