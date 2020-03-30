الحكم على كاظم الساهر بسداد 44 ألف دولار

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واجهت الفنان كاظم الساهر، أزمة جديدة بسبب صدور حكم ضده من محكمة بداية عمان، أمس الأحد، تطالب بإلزامه بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين تبلغ قيمتها 44000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني.



وقضت المحكمة أيضًا بتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار، أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.



وصدر ذلك الحكم بعدما ثبت أن الفنان كاظم الساهر قد أقام في عام 2018 حفلتين غنائيتين له في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفي عام 2019 أحيا حفلتين في مدينة عمان دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين، وترتب على ذلك ما نسبته 10% من بدل أجره المقدر بمبلغ 110000 دولار، على الرغم من مطالبته المتكررة من أجل تصويب أوضاعه إلا أنه لم يقم بالاستجابة الى المدعية وعليه فقد اقامت المدعية هذه الدعوى.





وفي سياق آخر، طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر.