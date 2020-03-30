سامسونج تطلق رسميًا هاتف Galaxy M11 في الأمارات

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أطلقت شركة سامسونج - Samsung رسميًا هاتف Galaxy M11 اليوم، حيث أدرجت الشركة الهاتف بهدوء على موقعها على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، دون أن تعقد حدثًا صحفيًا للإطلاق الرسمي.

يأتي هاتف Galaxy M11 بشاشة 6،4-inch LCD Infinity-O مع دقة HD + وكاميرا 8 MP في الأعلى. في الخلف ، لدينا كاميرا ثلاثية مع مستشعر أساسي 13 ميجابيكسل ، وكاميرا 5 ميجابيكسل فائقة السرعة ، ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع الفعلي. 

يأتي الهاتف الذكي مع 3/4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32/64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية التي يمكن توسيعها باستخدام فتحة بطاقة microSD (حتى 512 جيجا بايت).

ويحتوي الهاتف على منفذ USB-C ومدخل سماعة رأس مقاس 3.5 ملم مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، 4G LTE (ثنائي الشريحة). ولا يأتي الجهاز مزودًا بتقنية NFC، لذا لا يمكنك الاستفادة من Samsung Pay أو أي تطبيق دفع NFC آخر. 

يحتوي Galaxy M11 على بطارية ضخمة بسعة 5000mAh ويدعم الشحن بقوة 15 واط. لم تكشف شركة سامسونج عن المعالج ولكن التقارير تشير إلى أن الجهاز سيأتي مع شرائح Snapdragon 450.

حتي الأن لم تكشف الشركة عن التواريخ والسعر الدقيق، لكننا نتوقع أن تصدر سامسونج إعلانًا رسميًا قريبًا.

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