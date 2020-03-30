التنظيم والإدارة: تعقيم مبنى الجهاز وتشديد الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمى
تابع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجهاز لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين به.


وشملت الإجراءات استخدام الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة جميع العاملين قبيل دخولهم مقر الجهاز صباحا، والتأكيد على توافر المواد المطهرة في طرقات أدوار المبنى إلي جانب تعقيم المبني بالكامل بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة.


من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر مؤخرا منشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، أهاب فيه بالوحدات الإدارية سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن إتخاذ بعض الإجراءات المُتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين.


وطالب الجهاز الوحدات بعدم وضع أي مُعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار و تحقيق الهدف منه وهو الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل، كما تضمن المنشور الرد على استفسارات وردت للجهاز بشأن تطبيق قرار تخفيض العمالة.

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