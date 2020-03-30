حلول للعاملين بالقطاع السياحي وإجراءات صارمة ضد المتعسفين

أكدت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي، التنسيق مع الغرف السياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، باللجنة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي، إذ تم استعراض عددًا من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات الفيروس.





وأضافت اللجنة خلال الاجتماع: أن الوزراة سوف تتخذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي، واللجنة منعقدة بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة، وتدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة، مؤكدة على انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة.





وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه يتم متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بلجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي، حيث تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه في حالة رغبة أي سائح الاستمرار والبقاء بمصر، رحبت اللجنة بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيًا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس و غير حاملين له.





ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



