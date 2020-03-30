رونالدو يتجاهل فيروس كورونا ويتجول في شوارع البرتغال

اضطر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي إلى قضاء فترة العزل الصحي في جزيرة ماديرا بالبرتغال بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونشرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" صورة لكريستيانو برفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه الأربعة، وهم يتجولون في شوارع البرتغال كما هو مسموح للاعب ضمن إطار العزل الصحي والذي فرضته الأجهزة الأمنية للبرتغال خلال الفترة الأخيرة.

وينتظر رونالدو العودة إلى تورينو من أجل استئناف التدريبات مع يوفنتوس مع ترقب عودة نشاط الكرة القدم في إيطاليا.