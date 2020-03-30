حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام، لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازته للأقراص المخدرة، بمنطقة الجيزة.



وكشفت التحقيقات، أن تم رصد عاطل في عقده الثاني من العمر، يروج لبيع المواد المخدرة، على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول وذلك لتحديد أماكن لقاءهم لبيع المواد المخدرة.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم حول منزله لاخفاء المضبوطات، فيما ضبط بحوزته على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، بالاضافة لمبالغ مالية مقابل الإتجار، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.



كانت وردت معلومات، لضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفس سياق أخر، أقدم 3 أشخاص في أكتوبر، على تصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات وبخامات رديئة، حيث ضبطوا وبحوزتهم أكثر من ٥ آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر، لتصدر النيابة العامة قرارا بحبسهم، بجانب التحفظ على المضبوطات، وطلبت التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص عثر بحوزتهم على أكثر من 5 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمدينة 6 أكتوبر.



وتعود البداية بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لقيامهم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبخامات رديئة وبحوزتهم: "٣٤٥٠ كمامة معدة للبيع، ٢٠٠٠ جار تجهيزها، ١٠ بكرات أستك، ٢ مسدس شمع، ٢ مقص، مبلغ مالي، ٧٠ علبة كارتون مدون عليها إحدى العلامات التجارية، ٤ أكلاشيه" وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة توزيع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة البساتين، "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأيثانول الطبي، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل الشركة على 750 لترا من مادة الإيثانول المطهر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات كما عثر أمام الشركة على السيارة ملكه "نصف نقل" مُحملة بـ3800 عبوة من مادة الإيثانول المطهر "معدة للبيع" و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.



وتمكنت الأجهزة أيضًا، من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

