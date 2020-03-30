أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-3-2020 في مصر

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أسعار الأسمنت اليوم

استقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2020، وذلك بالتزامن مع حالة التخبط الاقتصادي التس تعيشها كافة القطاعات في مصر، يأتي ذلك فيما طالب رئيس شعبة مواد البناء بتأجيل سداد الاقساط حتى أبريل المقبل نتيجة لركود الأسواق حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا.


أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت  785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد"  ليسجل 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء  سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان  803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف  800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888  سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن

أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر  828 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار  838 جنيها للطن

السويس سي ووتر  سعر 828 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن


   

أخبار تهمك

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الحكم على كاظم الساهر بسداد 44 ألف دولار

منذ أقل من نصف ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ ساعة و 18 دقيقة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا