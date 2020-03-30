تغيير اسم مسلسل "تيمون وبوما"لـ"رجالة البيت"

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قرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه ليصبح "رجالة البيت"،وهو بطولة الفنان أكرم حسني،وأحمد فهمي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.



يُشار أن مسلسل "تيمون وبومبا" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، لطفي لبيب،بيومي فؤاد،عارفة عبد الرسول،ويزو، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الدرامية مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر،بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، ياسر الطوبجي، هيفاء وهبي.