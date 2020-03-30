مرصد الأزهر: "حركة الشباب الصومالية" مرتبطة بنشر الخراب في أفريقيا

أعلنت وحدة الرصد الأفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن ارتباط اسم "حركة الشباب الصومالية" بنشر الخراب وسفك الدماء في مناطق من شرق أفريقيا، خاصة في دولتي "الصومال وكينيا".





وأكدت وحدة الرصد: أنه في الصومال لا يكاد يمر يومًا دون أنْ تطالعنا الأنباء عن تفجير قامت به هذه الحركة ‏هنا وآخر هناك؛ حيث تستهدف الحركة مواقع القوات الحكومية والجيش، فضلًا عن تفجيرات أخرى تستهدف مناطق عشوائية في العاصمة الصومالية "مقديشيو"، والتي خلّفت كثيرًا من القتلى والمصابين؛ في محاولة لزعزعة ثقة الصوماليين في دولتهم، وإثارة الرعب في قلوب أفراد الجيش والشرطة.



وتابع المرصد: "في كينيا تقوم الحركة ‏بشن هجمات متكررة على المدن الكينية المجاورة للحدود الصومالية؛ ردًّا على ‏إرسال الحكومة الكينية قواتها إلى الصومال في إطار التعاون المشترك بين الدولتيْن في مجال مكافحة الإرهاب".



ومن خلال تقرير صادر لمتابعة المرصد إستراتيجية هذه الحركة، تبيّن أنها صعّدت من وتيرة العنف خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن تحركاتها المتنامية في الصومال وخارجها، مستغلة الفوضى العارمة والفراغات والاضطرابا.





وبين التقرير أنه في شهر ديسمبر عام 2019، ووسط العاصمة مقديشيو، ارتكبت عناصر الحركة حادثًا إرهابيًّا عن طريق تفجير شاحنة مفخخة، ما أودى بحياة ما يقرب من 100 شخصا وإصابة العشرات، وذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم آخر شنّته عناصرها، وفي 21 ديسمبر 2019 الماضي ضد قائد القوات البرية الصومالية، وأودى بحياة 8 جنود صوماليين.