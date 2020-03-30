تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وسجلت السلطات الصحية اللبنانية، أمس الأحد، وفاتين و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إن كلا الضحيتين الجديدين في العقد الثامن من العمر وكان يعانيان من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بلغ بذلك عشر حالات.

 

وبحسب السلطات الصحية اللبنانية، ارتفع حصيلة الإصابات المثبتة مخبريا بكورونا في لبنان منذ أمس إلى 438 حالة.

 

وفرضت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حيز التنفيذ، والجيش يناشد المواطنين بالالتزام به.

 

وقد أفادت أحدث الإحصائيات، بأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وصل قرابة 553 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 25 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 128 ألف شخص.

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