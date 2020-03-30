البورصة المصرية توقف التداول على أسهم 10 شركات لتراجعها بنسبة 5%

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 
أوقفت البورصة المصرية،  أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% تراجعاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
وأوضحت البورصة المصرية ، أن  قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب هى مصر لصناعة الكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القناة للتوكيلات الملاحية، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية كفر الزيات للمبيدات .


وإستهلت البورصة المصرية،  تعاملات اليوم الإثنين  ، علي تباين بأداء المؤشرات  متأثرة بتراجع الأسواق العالمية علي خلفية أحداث إنتشار فيروس كورونا ، وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق  فقط من بداية الجلسة ، وخسر رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات الي 533.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، 
بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة،

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