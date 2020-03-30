المركزي للمبيدات: التزام المزارع بتعليماتنا يجنبنا مشاكل المحاصيل

قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يقوم بدور بحثي وارشادي ورقابي وتدريبي على استخدام المبيدات، موضحا أن أي مبيد جديد يتم تجربته لمدة عامين في الحقل، وإذا أثبت نتائج إيجابية يتم تسجيله.





وأشار "عبدالسلام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن كل مبيد يكون له بطاقة استدلالية بطريقة استخدامه، والقواعد التي يجب أن يتبعها المزارع عند استخدامه في الحقل، مؤكدا أنه لو التزم كل مزارع بالتعلميات ستكون مشاكل استخدام المبيدات في أضيق الحدود.





وأضاف أنهم يقومون بتحليل عينة من محصول المزارع أثناء الحصاد لتحليل متبقيات المبيدات للتأكد من التزام المزارع بالتعليمات.





وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات وذلك للمساهمة فى دعم جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال استقبال القصير لممثلى التعاونيات الزراعية والذين أكدوا خلال اللقاء على دعمهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى الإجراءات التى تتخذ لمنع تفشى المرض، كما أشادوا بالجهود المتميزة للفريق الطبى المصرى خط الدفاع الأول عن صحة المصريين ضد فيروس كورونا.





كان ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وجة التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية والوقاية من فيروس كورونا.





وأشاد ممدوح حمادة بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020 بحيث يكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة مثمنا القرارات التى اتخذتها الدولة والمتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه وفى مقدمتها قرار الرئيس السيسى بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على والمربين لمدة 6 أشهر.





وقال ممدوح حمادة، أن كل هذه القرارات والاجراءات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جموع المزارعين على مستوى الجمهوريك لانها تساعد فى دعم المزارعين فى مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا مؤكدا ان الجمعيات تقوم بتوفير الأسمدة ومستلزمات الانتاج لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية.