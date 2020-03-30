وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:12 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كرستينا عياد
تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، وصول ركاب  4 قطارات سكة حديد، خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد.

وأوضحت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن القطارات الأربعة  شملت قطار رقم 1001 الذي وصل محطة مصر قادما من أسوان  الساعة 19.05 وقطار رقم  987  القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40 وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة  23.30 مساء وقطار 81 الذي وصل الساعة  2.50  بعد منتصف الليل حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية. 

في سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب بمحطات السكة الحديد على أعلى مستوى وان يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على انه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام وان مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى. 

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة ظهر أمس للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  لعدم تكدس الركاب. 

حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر  واطمئن على عدم التزاحم  وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب. 

وتفقد الوزير  كل  أرصفة المحطة بدءا من رصيف 1 حتى رصيف 11  وفي حواره مع احد الركاب على رصيف 8  أفاد المواطن بأنه كان قد قام بحجز في قطار  رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن. 

ثم توجه الوزير إلى قطار رقم 951  غير المكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم. 

وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة
وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان إلى القاهرة

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