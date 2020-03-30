حزب الوفد ينعي شهيد الواجب الطبيب أحمد اللواح

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
نعى الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، الطبيب الراحل، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، أحد أبطال مصر من الجيش الأبيض، وأول طبيب مصرى توفي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية جراء إصابته بفيروس كورونا القاتل. 

وتوجه "الهضيبي" في بيان اليوم الإثنين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وسائر أعضاء الأطقم الطبية في مصر، مقدما التحية لوزارة الصحة المصرية وكل العاملين بها، وأبطال مصر من الأطباق وأطقم التمريض "جيش مصر الأبيض" على ما يقدمونه من تضحيات بطولية في معركة القضاء على فيروس كورونا بالبلاد. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد، أن أطباء مصر وأطقم التمريض سطروا ملحمة وطنية، وكانوا بمثابة "خط الدفاع الأول" في تحمل المسؤولية في وقت صعب أثبتوا فيه حبهم لوطنهم وكفاءتهم في التصدي المخاطر والشدائد بدور لا يقل عن دور قواتنا المسلحة ورجال الشرطة في التصدي لخطر الإرهاب والجرائم. 

وطالب نائب رئس حزب الوفد، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وإتباع التعليمات بحرص، حتى تنتهي الأزمة في القريب العاجل دون وجود تصاعد الخسائر سواء كانت مادية أو صحية.

وكان الطبيب الراحل، أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، قد أصيب بالفيروس بعد اختلاطه بشخص مصاب أثناء تواجده داخل المعمل الخاص به بمحافظة بورسعيد.


وأصيب الدكتور أحمد اللواح عقب تعامله المباشر مع أول مصاب بالفيروس ببورسعيد وكان هندي الجنسية يعمل بأحد المصانع التى تعمل في مجال إنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمملوكة لشركة هندية أثناء تردده على معمل التحاليل لإجراء بعض الفحوصات المعملية قبل تأكد إصابته بكورونا ما اضطر الفقيد إلى عزل نفسه ذاتيًا بالمنزل بعد ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

ومع ارتفاع حدة الأعراض بادر الدكتور اللواح علي وضع نفسه بالحجر الصحي وتم نقله بإسعاف إلي مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية ليخضع للعلاج، ولم يكمل الطبيب شهيد الواجب والعمل “” 24 ساعة بالحجر حتي فارق الحياة متأثرًا بإصابته بالفيروس المستجد وبالكشف الطبي تبين إصابة ابنته وتم عزلها بمستشفي الحجر الصحي.

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