"الدلتا للسكر" تعتمد توزيع أرباح بقيمة 25 قرشًا للسهم

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:16 ص
الدلتا للسكر
الدلتا للسكر
نيفين سمير

قال شركة الدلتا للسكر اليوم الإثنين أن الجمعية العامة العادية بها قررت توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة  710,9مليون سهم أي ما يُقدر بنحو 25 قرشًا للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية اعتمدت أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية31 من ديسمبر 2019 ، فضلًا عن إقرار تشكيل المجلس في دورته الجديدة لمدة 3 سنوات التي تبدأ اعتبارًا من أول يناير 2020.

كما وافقت  الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض المواد بالنظام الاساسي والتي جاءت كالاتي: -

(1-5-7-8-10-11-15-17-17 مكرر-18-20-25-27-31-33-34-35-36-38-39-40-42-45-46-48-49-50-51-52-53-54-60) وذلك وفقًا للبيان المُفصح عنه للبورصة المصرية.

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 عن تحقيق صافي ربح بلغ 42.891 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 343.742 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 88%، وأوضحت أن سبب انخفاض صافي الربح عن مشروع القوائم بجلسة 27/01/2020 ليرجع إجراء بعض التسويات على المصروفات والايرادات والمخزون.


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