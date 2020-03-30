وزيرة التضامن: مد تعليق أنشطة الحضانات أسبوعين

أصدرت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل القادم، وذلك تزامنًا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار يعد ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أطفالنا، علي أن يتم النظر في قرار تمديد التعليق مجددا الأسبوع القادم.





وجاءت خطة وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة كالأتي:-





توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين علي الكشف علي الأبناء.





توفير مناخ صحي بالمؤسسات يتم توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة.





توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.





منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.





توفير كاشف حراري بالمؤسسات.





يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء فى مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.





الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات علي سبل الوقاية من الفيروس.





القيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.





تعليق كافة الأنشطة في الحضانات كذا الأنشطة في مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع إجتماعي.





تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعى خلال الفترة من 19 إلى 31 32020.





تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة.





بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات.





أما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:





تجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم (29 ألف) متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين.





إتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.





مبادرة توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





تخفيض عدد العاملين به في النواحي الإدارية بما لا يخل ببرامج العلاج والتأهيل لمرضي الإدمان.





التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال المرضي في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعًا للتكدس.





تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة والتي تهدف إلي تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضي لتساعدهم علي الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة.





صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يومًا مجانًا بدلًا من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة علي أن يتم عودتهم إلي العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم.











