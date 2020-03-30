محمد رمضان يتحدي الكورونا ويستكمل تصوير "البرنس"

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نشر الفنان "محمد رمضان" صورة لة من كوليس مسلسة "البرنس" عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهر "رمضان" في الصورة وكان يرتدي تيشرت "رمادي" وينظر في عمق ليجسد شخصية رضوان البرنس علي اكمل وجة.



علق "محمد" علي الصورة قائلاً: "رضوان البرنس من تصوير مسلسل البرنس، رمضان 2020، ثقة في الله نجاح".



أعجب بالصورة العديد من جماهير "محمد " وقامو يالتعليق كالتالي" الأسطورة، بالتوفيق ديماً، ربنا يحميك، نفس خلقة الزلزال، ديما بتبهرنا".





يذكر أن في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية...اقرأ المزيد، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي (مخرج)، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي (مؤلف)، طاقم العمل: محمد رمضان أحمد داش روجينا إدوارد صفاء الطوخي بدرية طلبة.

