"تويتر" يحذف مقطعي فيديو لهذا الرئيس

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:20 ص
تويتر
تويتر
وكالات

كشف موقع تويتر، اليوم الاثنين، سبب حذف مقطعين مصورين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مع مؤيدين في برازيليا.

 

وقال موقع تويتر، إن الرئيس البرازيلي، ظهر فيها مختلطا مع مؤيدين في برازيليا، ما يعد خرقا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومته، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، نشر الرئيس البرازيلي، مقاطع فيديو عبر موقع تويتر، شكك فيهما بجدوى إجراءات الحجر الصحي لاحتواء الفيروس التاجي الجديد، الأمر الذي عده الموقع الاجتماعي انتهاكا لقواعده، واستبدل التغريدتين بتنويه أوضح فيه سبب إزالتهما.

 

وقد أصدر موقع تويتر، بيانًا أوضح فيه أنه وسع قواعده المتعلقة بإدارة المحتوى، لتطال المعلومات الصحية التي تتعارض مع معلومات المصادر الرسمية، وتلك التي قد تعرض الأشخاص لخطر العدوى بوباء "كوفيد - 19".

 

وأظهر الفيديو الرئيس البرازيلي، وهو يقول لبائع في الشارع: "ما سمعته من الناس هو أنهم يريدون العمل"، مضيفا "ما قلته منذ البداية هو أننا سنكون حذرين وعلى من يبلغ أكثر من 65 عاما البقاء في المنزل"، ليرد البائع: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، هناك خوف من أنك إذا لم تمت من المرض، فستجوع"، ليرد عليه الرئيس قائلا: "لن تموت!".

 

وفي مقطع الفيديو الثاني، دعا الرئيس البرازيلي، مواطنيه "للعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشككا بتدابير الحجر الصحي التي فرضها بعض رؤساء البلديات في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وعن اجراءات العزل المتخذة، قال بولسونارو، للصحفيين: "إذا استمرت على هذا النحو مع حجم البطالة الذي سنعيشه، سنواجه لاحقا مشكلة خطيرة جدا ستستغرق سنوات لحلها"، مضيفًا: "لا يمكن للحياة أن تتوقف في البرازيل، وإلا سنصبح مثل فنزويلا".

 

وتحدث الرئيس البرازيلي مستهينا بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن "بعض الناس يريدون مني أن أصمت واتبع البروتوكولات. كم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع. إنها الحياة، سنموت جميعا يوما ما".

 

وظهر الرئيس البرازيلي في مقاطع الفيديو المنشورة على "تويتر"، محاطا بحشود صغيرة فيما كان يتجول في شوارع العاصمة، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

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