نجم الزمالك السابق يهاجم الحضري بسبب تصريحاته

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:17 ص
الحضري
الحضري
محمد الصو
هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على تصريحات الأخير بشأن فترة لعبه داخل القلعة البيضاء.

وأكد الحضري في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يزال نادمًا على فترة لعبه في الزمالك، موضحًا أنه يتمنى أن يتم محو تلك الفترة من حياته الكروية.

وانتقل الحضري لصفوف المارد الأبيض، عقب عودته من فترة احتراف قصيرة في نادي سيون السويسري، بعد رحيله عن الأهلي هاربًا في 2010.

وقال عيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "ماهو المشكلة إنك كنت هتبيض عشان تيجي النادي بأي شكل وكنت سايق طوب الأرض ومشيت عشان غلطت في النادي ومن المواقف اللي مش هنساها لكابتن حسام حسن.

وأضاف: "وبعدين عبد الواحد كان راكب بلغة الكرة وكان أحسن الفترة دي وأنت عمال تقدم تنازلات عشان يرضو عنك ومحدش سأل فيك دي حاجة تاني".

الكلمات المفتاحية

تصريحات الحضري الفجر الزمالك الحضري

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ أقل من ساعتين

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عصام الحضري: "اشتكيت أحمد ناجي لصالح سليم"

في ذكرى رحيله.. ما لا تعرفه عن "الثعلب" حمادة إمام

حوار| إسلام عوض: لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك.. غياب الروح أثر على شخصية الأهلي وهذه حقيقة مفاوضات أرسنال!

شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي": الأهلي متفوق على الزمالك بتطبيل الإعلام

خالد الغندور يُهاجم "كهربا" ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

10:22 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا