نجم الزمالك السابق يهاجم الحضري بسبب تصريحاته

هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على تصريحات الأخير بشأن فترة لعبه داخل القلعة البيضاء.





وأكد الحضري في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يزال نادمًا على فترة لعبه في الزمالك، موضحًا أنه يتمنى أن يتم محو تلك الفترة من حياته الكروية.





وانتقل الحضري لصفوف المارد الأبيض، عقب عودته من فترة احتراف قصيرة في نادي سيون السويسري، بعد رحيله عن الأهلي هاربًا في 2010.





وقال عيد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "ماهو المشكلة إنك كنت هتبيض عشان تيجي النادي بأي شكل وكنت سايق طوب الأرض ومشيت عشان غلطت في النادي ومن المواقف اللي مش هنساها لكابتن حسام حسن.





وأضاف: "وبعدين عبد الواحد كان راكب بلغة الكرة وكان أحسن الفترة دي وأنت عمال تقدم تنازلات عشان يرضو عنك ومحدش سأل فيك دي حاجة تاني".