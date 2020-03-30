سيرجيو راموس يواجه المجهول في ريال مدريد

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:21 ص
راموس
راموس
الفجر الرياضي

يحرص سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني على الاحتفال بعيد ميلاده الـ34 بعد قضاء 15 عامًا مع النادي الملكي منذ انضمامه في 2005 قادمًا من إشبيلية.

 

وأكدت صحيفة "ماركا" أن مستقبل راموس مع ريال مدريد بات مجهولًا رغم أن عقده ينتهي في صيف عام 2021، وهو يرغب بالبقاء مع الفريق لنهاية مسيرته.

 

وتتعارض رغبة راموس مع قرار ريال مدريد بعدم التجديد بعقود طويلة الأمد للاعبين الذين تخطوا الـ30 عامًا، إذ أصبح التجديد عامًا بعد عام أو لمدة عامين على الأكثر.

 

 

 

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