طلب إحاطة بشأن تكدس المواطنين في السويس أمام البنك الأهلي

تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكدس المواطنين أمام البنك الأهلي بمحافظة السويس هذه الأيام، نظرًا لحاجتهم لصرف مستحقاتهم، بصورة تُهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا.





وأكد عضو مجلس النواب في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة وضع آليه لصرف المستحقات على أيام متفاوتة، وتنظيم الدخول والخروج والتواجد خارج البنك بما لا يؤدي إلى التزاحم أمام الشبابيك أو داخل البنك للانتظار.





وأوضح، أنه على الرغم من التحذيرات الوقائية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها منع أي تجمعات، إلا أن المئات من المواطنين تكدسوا أمام البنك الأهلي في السويس لصرف مرتباتهم والمعاشات الخاصة بهم، دون اعتبار لمعايير الأمان والسلامة، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة.



