الطالع الفلكي الإثنين 30/3/2020..صِحّتَكْ بِالدّنْيَا!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 21 برمهات قبطى ، 30 آذار رُومى، 6 شعبان ، ميمُون للغاية .





قال الحكيم المصرى: -اللحمة دى لحم برّانِى مش بعيد تكون لحمة حمير ،عندك محضر دَبْح خَارج السّلخانة.(عادل إمام من فيلم على باب الوزير-1982)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(المرّيخ ينتقل للدّلو - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج الجدى ليدخل برج الدّلو فى التاسعة و43 دقيقة ليلاً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للحُوت فى السّادسة و17 دقيقة صباح 13 مايو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ.(تنتقل للثّور فى 19 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 11 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الثّور. (تنتقل للجَوْزَاء فى 3 أبريل)

(القمر) ------ فى الجَوْزَاء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدذلو.(ينتقل للحُوت فى 13 مايو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

((المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020





زُحل يحكم الجدى ترابى والدّلو هوائى، بوجود المرّيخ فى الجدى إرتفعت فرص الإزدهار لمشاريع البناء والتعميرالملموسة والتى تستلزم الجَلَد طاقة المرّيخ تحت الشمس الحارقة أوالبرد القارس،بانتقال المرّيخ لبُرج الدّلوالهوائى فالمشاريع التى تُغطّى الجماهيرالعريضة كالفنون الجميلة (مسرح ، غناء ، تلحين، مكتبات ثقافية إلخ) ففرصتها ترتفع بمشيئة الله تَعَالى ، المرّيخ يقوم بنقل الجماهير الدّلو/التلاميذ من الجهل للعلم ، فؤادالمهندس مع شويكارأو محمود ياسين مع نيللى بسيدتى الجميلة هى مُدّة إقامة المرّيخ فى الدّلو لنقل شويكار/نيللى من الجهل للعلم (الإتيكيت والعلوم غيرملموسة) وبأسلوب يشمل الحزم والصّرامة طبع المرّيخ الذى لا يتقبل المُزاح ، أو مُذيع أو طبيب/الدّلو ينقل الجماهير من الإستهتار بشئون الصحّة العامة إلى التوعية الصحيّة لنقلهم من التعرض للخطر إلى دائرة الأمان ، و باستعماله لأسلوب وعبارات حادّة صارمة بطبع المرّيخ وحكمته المشهورة وَجَعْ سَاعَة ولاكُلّ سَاعَة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم ، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة وعرض وجهة نظرك بأسلوب لطيف وعقلاني.





برج الثور: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الجوزاء: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج السّرطان: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاج للعاطفة والحنان بجانب مشتروات اليوم الحياتيّة.





برج الأسد: تفكر اليوم بمعدتك وأنت مستعد للإستمتاع بنعمة الطعام وتذوق المأكولات ، لكن دون شطط فى تناول الملح أو السكر.





برج العذراء : يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الميزان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.

برج العقرب: تنجح بمشيئة الله تَعَالى فى مدّ يد المُساعدة لأحدهم بمكان عملك ، لكن إحتفظ بتلك المساعدة طىّ الكتمان حتى تحافظ على كرامة من ساعدته.





برج القوس: هدوء لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة أو الزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.





برج الجدى: إبتعد عن تذكير نفسك بأىّ ذكريات حزينة ،إشغل نفسك بممارسة هواية مفيدة ، الصّدمات العاطفيّة واردة لكل البشر ولاتستلزم كل تلك الدراما.





برج الدّلو: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد المراهقين أو زملاء العمل المقصّرين ، تعامل بالكلمة الطيبة وإلا كانت النتائج عكسيّة.





برج الحوت: عمليّة تنظيف منزليّة شاملة وإعادة ترتيب لديكورات المنزل، حرق البخور بعد إنتهاء التنظيف بمثابة حمّام ساخن لطاقة المنزل الإيجابيّة.



