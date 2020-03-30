هيدي كرم: "أيام ما كنا بنلبس ونحط ميك أب"

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شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"يااه أيام ما كنا بنلبس ونحط ميك اب وننزل نخرج عادي جدًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"إن شاءالله فترة وتعدي على خير وترجعي تعملي كل اللي نفسك فيه" وأضاف آخر"جمالك رباني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نعمه بسيطه من نعم الله أفتقدناها".



يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.