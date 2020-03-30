هيدي كرم: "أيام ما كنا بنلبس ونحط ميك أب"

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"يااه أيام ما كنا بنلبس ونحط ميك اب وننزل نخرج عادي جدًا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"إن شاءالله فترة وتعدي على خير وترجعي تعملي كل اللي نفسك فيه" وأضاف آخر"جمالك رباني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نعمه بسيطه من نعم الله أفتقدناها".

يذكر ان آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي.

الكلمات المفتاحية

فيروس كروونا العلاج المصري لفيروس كورونا

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ أقل من ساعتين

رسالة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

منذ ساعة و 21 دقيقة

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هذا ما سيحدث بعد ساعتين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ يوم

عاجل.. مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" عقب عودتها من المغرب

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

من داخل المستشفى.. إيناس عز الدين ترد على مرددي ادعاءات إصابتها بـ "كورونا" من أجل الشهرة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم ظهير أيسر بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيدي كرم على "إنستجرام":"أخيرًا الشمس طلعت"

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

هيدي كرم تخطف الأنظار بصور من طفولتها مع شقيقتها

نهال عنبر تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

"خليك بالبيت".. أغنية جديدة لـ يارا لمواجهة خطر كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

09:56 ص

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

08:42 ص

قرار عاجل من وزيرة الصناعة بشأن شركات المستلزمات الطبية

10:22 ص

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا